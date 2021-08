Simbolotto simboli e numeri estrazione giovedì 12 agosto

Simbolotto, alle ore 20.00 scopriremo i simboli fortunati di oggi, giovedì 12 agosto. L’estrazione settimanale del lotto, infatti, permette a un fortunato giocatore di diventare il vincitore di questo nuovissimo gioco. Pronto a scoprire chi sarà il prossimo? Continua a leggere per scoprire come.

Di seguito viene riportata la struttura premi: L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al LOTTO si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota.Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, si estraggono 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma.

I premi

Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi non sono cumulabili e per ogni giocata si vince il premio massimo consentito.

La giocata sulla ruota TUTTE non prevede la partecipazione al Simbolotto.

Ecco i primi dieci simboli ritardatari aggiornati ad oggi, sabato 31:

31 RITARDO 52 4 RITARDO 46 42 RITARDO 19 43 RITARDO 16 27 RITARDO 16 26 RITARDO 16 10 RITARDO 15 2 RITARDO 13 8 RITARDO 12 32 RITARDO 12

QUANTO PUOI VINCERE CON UNA GIOCATA DA 1€ SIMBOLI INDOVINATI VINCITA NETTA (1€) 5 5.000 € 4 50 € 3 5 € 2 1 € 1 –

Simbolotto (associato alla ruota di genova) 12 agosto :