Un solo contagio Covid in un anno e Canberra torna in lockdown

Il primo contagio da Covid-19 in oltre un anno, è stato registrato a Canberra e da oggi, alle 17 (le 9 in Italia) la città Australiana tornerà in lockdown.

Gli abitanti, circa 400mila, potranno lasciare la loro abitazione solo per motivi essenziali. Una decisione così drastica è stata presa, poiché sembrerebbe impossibile per le autorità, poter tracciare l’origine del contagio. A causa della variante Delta, le autorità australiane hanno già dovuto imporre il lockdown alle due principali città del Paese: Sydney e Melbourne.

I vaccini in Australia

Meno di un quarto degli australiani, risulta ad oggi vaccinato. Dopo le nuove restrizioni, ci sono state una serie di proteste anti lockdown. A Sydney, le autorità hanno chiesto l’impiego dell’esercito per aiutare la polizia nel pattugliamento delle strade e nel far rispettare le misure di contenimento dei contagi.