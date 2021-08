Targhe coperte con mascherine e teli da mare per passare il varco Ztl

Ogni volta uno stratagemma differente per poter passare il varco Ztl. Le targhe venivano coperte con mascherine chirurgiche, con i teli da mare, con delle borse.

Succede a Napoli, precisamente nel quartiere Bagnoli. I carabinieri hanno denunciato 4 persone che utilizzavano regolarmente questo trucco.

Si tratta di due 55enni, un 33enne e un 26enne. Passavano il nel varco di Via Nisida a loro piacimento, convinti che coprendo con questo tipo di astuzia la loro targa, non sarebbero stati individuati. Evitata la multa, hanno ‘guadagnato’ la denuncia per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.