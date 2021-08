Si può sempre tornare bambini | Il Vangelo di oggi Sabato 14 Agosto 2021

Si può sempre tornare “bambini” nella dimensione della fiducia: in quest’ottica sperimenteremo la bellezza di quel regno dei cieli che Dio ha destinato agli umili di cuore.

Liturgia di oggi Sabato 14 Agosto 2021

S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE, PRESBITERO E MARTIRE – MEMORIA

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore.

«In verità io vi dico: tutto ciò che avete fatto

a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». (Mt 25, 34.40)

Prima Lettura

Scegliete oggi chi servire.

Dal libro di Giosuè

Gs 24,14-29

In quei giorni, Giosuè disse al popolo: «Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore».

Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».

Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà». Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».

Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».

«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!».

Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem.ù

Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio». Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità.

Dopo questi fatti, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 15 (16)

R. Tu sei, Signore, mia parte di eredità.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:

nelle tue mani è la mia vita. R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;

anche di notte il mio animo mi istruisce.

Io pongo sempre davanti a me il Signore,

sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,

gioia piena alla tua presenza,

dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 14 Agosto 2021

Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 19,13-15

In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li rimproverarono.

Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli».

E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di là.

Parola del Signore.

Si può sempre tornare bambini | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 14 Agosto 2021

I bambini sono anime pure, che hanno molta più familiarità degli adulti con ciò che è santo, ciò che è bello. Si dice che il bambino, dal concepimento fino ai primissimi anni di vita, abbia un legame particolare con le cose di Dio, anche se poi se ne dimentica con la crescita.

Che sia vero o no, i bambini sono di fatto ancora incontaminati da molto di quel male che si assorbe, si commette e si riceve con la crescita. Per questo, Gesù chiede di non impedire alla purezza dell’anima che cerca Dio di conoscerlo e andare verso di lui.

Gesù infatti non è una minaccia, e il Vangelo non è una pericolosa ideologia da cui guardarsi, ma è la porta che apre alla presenza di Dio nella nostra vita e alla vita eterna.

Chi siamo noi per chiudere questa porta e impedire questo incontro? Come possiamo pensare di aver compreso misteri così grandi che non si possono umanamente contemplare col più fervido intelletto, quando per primi ce ne siamo sempre tenuti alla larga?

Questo a volte avviene per paura di cambiare, o per quel conformismo del mondo che da 2000 anni non ha ancora fatto sua la predicazione di Gesù e compreso appieno il suo messaggio. La buona notizia è che non è mai troppo tardi, e si può sempre tornare “bambini” nella dimensione della fiducia e della meraviglia: in quest’ottica potremo già sperimentare l’esistenza e la bellezza di quel regno dei cieli che Dio ha destinato ai piccoli, agli umili di cuore.