Bollettino coronavirus 16 agosto: 3.674 contagi, 24 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri. Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 32 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unità rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.444.338, i morti 128.456. I dimessi e i guariti sono invece 4.187.186, con un incremento di 3.477 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.696 con un aumento di 168 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Sicilia ancora prima per nuovi casi (881), boom nel Ragusano (261)

La Sicilia resta maglia nera per contagi. Sono complessivamente 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 18.733. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 177 e le vittime 7 (6.148 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 184 a Palermo, 181 a Catania, 95 a Messina, 261 a Ragusa, 39 a Trapani, 82 a Siracusa, 4 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento e 32 a Enna.

In Toscana 527 nuovi positivi, tasso sale a 8,95%

Sono 527 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 5.887 test di cui 4.901 tamponi molecolari e 986 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,95% (19,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono diminuiti a fronte però di un numero molto inferiore di test con il conseguente aumento del tasso di positività: i casi erano 725 su 12.231 test e un tasso del 5,93%. Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati sono 4.521.932.

458 nuovi casi in Emilia-Romagna, aumentano i ricoverati

Sono 458 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 11.047 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano due nuove vittime: si tratta di una donna 87 anni in provincia di Reggio Emilia e un uomo di 78 in quella di Modena. Aumentano i ricoveri: sono 40 in terapia intensiva, cinque in più di ieri e 344 negli altri reparti Covid (+18). Dei nuovi positivi, 172 sono asintomatici e la media d’età è di 36,7 anni, Modena, con 110 casi, è la provincia con l’incremento più significativo. Aumentano anche i casi attivi che sono ormai più di 13mila, anche se il 97% di loro sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari.

Nel Lazio 419 casi e zero morti, Roma a quota 221

Nel Lazio “oggi si registrano 419 nuovi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. Zero i decessi, i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 221” aggiunge. Nel Lazio proseguono gli Open day in agosto, gli Open day Junior dai 12 ai 17 anni e l’iniziativa di vaccinazione itinerante.

In Piemonte +14 ricoverati, 97 nuovi casi positivi

Sono 97 i nuovi casi di Covid comunicati oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, con un incremento di 2 ricoveri in terapia intensiva (ora in totale 11) e di 12 negli altri reparti (numero complessivo a 127). Non è stato registrato alcun decesso; le persone in isolamento sono 3.254, i guariti +149. I tamponi processati sono 8.174 (di cui 6.381 antigenici) con una quota di positivi pari all’1,1% e di asintomatici del 46,4%.

In aggiornamento