“Aveva mal di stomaco”, 13enne muore in una baracca: indaga la polizia

Un ragazzino di 13 anni è morto in una baracca all’interno di un insediamento in via Melibeo in zona La Rustica, alla periferia di Roma.

LEGGI ANCHE: Ragazzino di 12 anni cade da un muretto mentre gioca: è in gravi condizioni

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno trovato il ragazzino, un 13enne bulgaro, sdraiato su un lenzuolo. I genitori avrebbero raccontato alla polizia che da ieri pomeriggio il 13enne aveva vomito e mal di stomaco. Sembra che un mese fa sia stato ricoverato per appendicite. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Basilio.