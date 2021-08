Bollettino coronavirus 20 agosto: 7.224 contagi, 49 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 20 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.471.225, i morti 128.683. I dimessi e i guariti sono invece 4.211.080, con un incremento di 6.211 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 131.462 con un aumento di 960 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Sicilia in testa a contagi,1508 positivi e 12 vittime

Sono 1.508 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 17.543 tamponi processati. L’incidenza sale leggermente all’8,6%: ieri era al 8,5%. L’isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, prima della Toscana (700). Gli attuali positivi sono 21.265 con un aumento di 563 casi. I guariti sono 933 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime e il totale dei decessi va a 6.201. Sul fronte ospedaliero sono adesso 746 i ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 83, lo stesso numero di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 231, Catania 411, Messina 128, Siracusa 148, Ragusa 144, Trapani 101, Caltanissetta 135, Agrigento 147, Enna 63.

In Toscana, altri 4 morti, 41 pazienti nelle intensive

Ancora consistente l’aumento nelle 24 ore dei nuovi positivi in Toscana: il report odierno della Regione registra ancora 700 nuovi casi Covid (età media 37 anni, il 56% è sotto i 39 anni) e altri quattro morti in un giorno. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (due), Pisa e Arezzo e portano a 6.970 il totale delle vittime. L’incremento generale dei nuovi casi è del +0,3% sul totale del giorno precedente e porta il numero a 265.118 positivi rilevati dall’inizio della pandemia. I guariti dal virus sono stati 678 (tutti per tampone negativo) e crescono del +0,3% raggiungendo quota 245.774. Gli attualmente positivi sono oggi 12.374 (+0,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 371 (+11 su ieri, +3,71%) di cui 41 in terapia intensiva (dato in aumento, tre pazienti in più è il saldo delle 24 ore pari al +7,9%). Altre 12.003 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (dato stabile, +0,1%). Ci sono, in lieve rialzo, 11.738 persone (+73 unità, +0,6%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con contagiati.

637 nuovi casi in Emilia-Romagna, lieve calo ricoveri

ono 637 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su quasi 24mila tamponi delle ultime 24 ore, età media 35 anni. I pazienti Covid ricoverati sono in lieve calo, tre in meno in terapia intensiva (totale 44) e due in meno negli altri reparto (373). C’è però ancora una vittima, la 68enne della provincia d Bologna, non vaccinata, di cui si era avuta notizia già ieri. Modena, Bologna e Rimini tra le province con più contagi, rispettivamente con 123, 117 e 72 nuovi casi. Seguono Reggio Emilia (69) e Parma (67). Complessivamente in regione i casi attivi ad oggi sono 13.940 (+285 rispetto a ieri), dei quali il 97% in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel Lazio 661 positivi, Roma a quota 315

Nel Lazio “oggi si registrano 661 nuovi positivi compresi i recuperi (+113), 7 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (+2), le terapie intensive sono 67 (+2), i guariti sono 764″. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 315 – aggiunge -. Lazio a rischio basso”.

Campania;meno contagi,più ricoveri in degenza, 7 morti

In Campania il tasso di positività rallenta la sua corsa e passa dal 4,48% al 4,12%; i positivi sono 539 su un totale di 13.080 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 5 a cui si aggiungono altre due persone morte in precedenza ma registrate ieri. Sostanzialmente stabile l’occupazione delle terapie intensive, 22 rispetto rispetto al dato precedente di 23; crescono i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 340 di ieri ai 348 di oggi.

In Lombardia tasso positività in calo, 3 decessi

Con 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 1,4% (ieri 1,8%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1, 41) mentre aumentano negli altri reparti (+5, 314). I decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.875 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 136 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano di cui 46 a Milano città, 96 a Varese, 63 a Brescia, 61 a Mantova, 36 a Pavia, 32 a Bergamo, 21 a Cremona, 17 a Como, 12 a Sondrio 10 a Lodi, 0 a Lecco e a Monza e Brianza: 0.

In Sardegna altri 4 morti, 403 nuovi casi di positività

Ancora 4 morti in Sardegna per Coronavirus: nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche altri 403 casi di positività, con poco più di 3mila persone testate e quasi 6mila tamponi processati. In ospedale sono ricoverati 179 pazienti (+4), 19 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7.425 persone(+144 rispetto a ieri).

In Piemonte calo ricoverati, 250 nuovi casi

Cala il numero dei ricoverati con il Covid in Piemonte. In terapia intensiva -1 rispetto a ieri, il totale scende a 13, negli altri reparti – 11, totale a 128. I nuovi casi sono 250, con un tasso dell’1,2% rispetto ai 20.891 tamponi diagnostici (16.396 antigenici) con una quota del 47,2% di asintomatici. Un decesso, relativo ai giorni scorsi, totale delle vittime da inizio pandemia a 11.707. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380, i guariti +164.

In Abruzzo 101 nuovi casi, nessun decesso

Sono 101 (di età compresa tra 3 e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78045. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73357 dimessi/guariti (+81 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2169, +20 rispetto a ieri, (nel totale sono ricompresi anche 376 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 62 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2095 (+17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2422 tamponi molecolari (1303448 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4349 test antigenici (652511). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.49 per cento. Del totale dei casi positivi, 19717 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+37 rispetto a ieri), 20081 in provincia di Chieti (+24), 19059 in provincia di Pescara (+20), 18435 in provincia di Teramo (+29), 631 fuori regione (-5) e 122 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

