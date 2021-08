Covid, Nuova Zelanda proroga il lockdown nazionale. Aumentano i casi di contagio, la maggior parte registrati ad Auckland. “Con la variante Delta serve prudenza, non vogliamo correre rischi”.

In Nuova Zelanda, il lockdown nazionale si estenderà almeno fino alla fine della settimana, mentre il paese combatte per contenere sotto controllo un nuovo focolaio della variante Delta di Covid-19. Auckland, la città più grande del paese, dove tra l’altro è stata registrata la maggior parte dei casi, rimarrà in isolamento fino alla fine del mese. Solo nella giornata di oggi sono stati infatti segnalati 35 nuovi contagi da coronavirus (33 dei quali solo ad Auckland), portando il numero totale a 107. Con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, il Paese ha confermato 26 decessi da Covid-19 a partire dall’inizio della pandemia.

“Non vogliamo correre rischi con la variante Delta”

“Non crediamo ancora di aver raggiunto l’apice di questa epidemia”, ha detto il primo ministro Jacinda Ardern, mentre ha sottolineato come “l’opzione più sicura per tutti noi in questo momento è mantenere questa strategia più a lungo”. “Non vogliamo correre nessun rischio con la variante Delta. Se il mondo ci ha insegnato qualcosa, è essere prudenti con questa variante”, ha poi ulteriormente evidenziato Ardern.

Il governo ha disposto il test anti-Covid per circa il 3% della popolazione nell’ultima settimana. Ardern ha affermato che i tamponi hanno mostrato che le stime della velocità di trasmissione – il numero medio di persone a cui ogni caso trasmette il Covid – della nuova variante potrebbe essere di sei o anche più. “Ricorderete dai precedenti focolai che questo numero deve essere inferiore a uno, affinché il virus possa essere debellato. Quindi abbiamo ancora molta strada da fare“, ha ribadito il primo ministro.

Il paese è rientrato in un blocco nazionale di livello 4 (il livello più alto) nella giornata di martedì scorso, dopo che un caso della variante Delta è emerso nella comunità. Dei 107 casi registrati a partire dall’inizio della pandemia, 99 risalgono ad Auckland e otto a Wellington. Di questi, 72 sono collegati epidemiologicamente, con il restante dei casi ancora in fase di indagine. Finora l’epidemia è stata contenuta nelle città dell’Isola del Nord, ma Ardern ha affermato che i contatti di quei contagiati si sono diffusi in tutto il paese.

Attualmente, più di 300 località sono elencate per una potenziale esposizione – tra cui si contano scuole, università, ospedali, chiese, bar, ristoranti, aeroporti e un casinò. Quasi 13.000 contatti stretti in tutto il paese sono stati ora identificati e sono in fase di test. Solo nella giornata di domenica sono stati effettuati 35.766 test, di cui 11.000 nei centri di test comunitari, mentre sono state somministrate circa 35.800 dosi di vaccino – 10.000 in più rispetto alla domenica precedente. Il sequenziamento del genoma ha collegato il cluster a un rimpatriato di un viaggiatore proveniente dall’Australia, sebbene non sia ancora noto come il virus sia stato trasmesso alla comunità.