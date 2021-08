«Afghanistan sarà guidato da Consiglio di 12 membri», l’indiscrezione dalla Russia

«L’Afghanistan sarà guidato nei prossimi mesi da un Consiglio di 12 membri, di cui 7 sono già stati eletti». Tra questi ci sarebbero Hamid Karzai, Abdullah Abdullah e Abdul Ghani Baradar. I restanti 5, invece, verranno decretati in base ad alcuni colloqui che si stanno svolgendo in queste ore. L’indiscrezione è stata data dall’agenzia russa ‘Sputnik’, una fonte vicina ai Talebani che sono a capo del nuovo Emirato islamico.

I rappresentanti del nuovo Emirato islamico saranno dodici. Un Consiglio di membri assumerà il potere in Afghanistan. Sette sono stati eletti, mentre cinque sono ancora in discussione. Tra coloro che sarebbero certi di avere un posto ai vertici dell’organizzazione ci sono l’ex presidente, Hamid Karzai, il capo dell’Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah e uno dei co-fondatori dei Talebani, Abdul Ghani Baradar. Inoltre, sarebbe stata trovata l’intesa anche sul figlio del mullah Omar, mullah Yaqub, su Khalil-ur-Rehman Haqqani, sull’ex ministro dell’Interno Hanif Atmar e sull’ex signore della guerra Gulbuddin Hekmatyar.

L’indiscrezione in merito al futuro dell’Afghanistan è arrivata dalla Russia, mentre a Kabul continuano le operazioni di evacuazione dei civili che hanno aiutato Stati Uniti e alleati negli ultimi vent’anni oppure si sono esposti contro le attuali forze. Esse dovranno giungere al termine entro il 31 agosto. A rivelare cosa accadrà prossimamente è stata l’agenzia ‘Sputnik’, una fonte vicina ai talebani.