Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: giunte 401 persone

Proseguono senza tregua gli sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivate 401 persone a partire dalla mezzanotte

Proseguono senza tregua gli sbarchi sull’isola di Lampedusa, dove da mezzanotte la Capitaneria continua senza sosta operazioni di soccorso con carabinieri e Fiamme Gialle. Diciotto gli sbarchi per 401 migranti giunti sull’isola. Gli ultimi ad approdare a Lampedusa sono stati in 63, tra cui 2 donne 20 minori non accompagnati. Tra i migranti arrivati nelle ultime ore ci sono 26 donne e 24 minori.

Leggi anche:—>Covid19, Vaia:«Vaccino obbligatorio per lavoratori di determinati settori»

Da ieri a Lampedusa i migranti sbarcati sono 640, e tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono 900 persone ma i posti sono 250. Saranno in 107, previo tampone e identificazione, a partire per Porto Empedocle. Altre 80 persone saranno fatte salire a bordo del traghetto Cossyra.