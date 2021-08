Serie A, polemica per disservizi DAZN. Esposti della Unc: “Chiacchiere stanno a zero”

È polemica per i disservizi di DAZN nella trasmissione delle gare di Serie A. Gli abbonati hanno avuto qualche problema nella prima giornata del campionato italiano, ma l’emittente spagnola si è giustificata definendo normale l’«assestamento». Una nota che non è andata giù all’Unione nazionale consumatori, i cui vertici hanno annunciato che presenteranno a breve due esposti alle Authority.

Gli abbonati a DAZN non sono rimasti soddisfatti dai servizi forniti nel corso della prima giornata di Serie A. Diversi i disservizi, tra immagini di scarsa qualità e buffering. Ieri pomeriggio, per questa ragione, la Lega – in particolare l’amministratore delegato Luigi De Siervo – ha chiesto chiarimenti. L’emittente spagnola, da parte sua, ha ribadito che i problemi sono stati dettati da un picco di traffico limitato a un’unica CDN (Content Delivery Network), ma che sono stati risolti in breve termine. “In questi mesi sono state implementate nuove tecnologie e portati avanti importanti cambiamenti a fronte dei quali, già alla fine della prima giornata, sono stati raggiunti ottimi risultati quali l’incremento dell’audience cumulata rispetto agli anni precedenti, parametri migliori relativi all’utente finale, maggiore copertura territoriale. In questo contesto si inserisce quanto accaduto nel corso della partita tra Inter e Genoa”, si legge nella nota.

DAZN si è dunque detta dispiaciuta per quanto accaduto, scusandosi con la Lega A, con le società e con i tifosi. “Continuiamo a lavorare, proseguendo nel costante dialogo e collaborazione con l’Autorità e i partner, fondamentali in questo progetto di cambiamento senza precedenti, così come nello sviluppo e nel potenziamento di Dazn Edge, la cache proprietaria per la gestione del traffico e nell’ulteriore ottimizzazione dei processi con le Cdn globali”, continua l’azienda spagnola. “Come in ogni fase di cambiamento, e come già successo anche in passato, l’introduzione di nuove tecnologie di tale portata richiede un momento fisiologico di assestamento, fase necessaria per permettere ulteriori miglioramenti esprimendo in modo compiuto le incredibili potenzialità dello streaming a vantaggio del calcio, dello sport e di tutto il Paese e l’impegno di Dazn in questo processo è assoluto e incondizionato”.

La risposta dell’Unione nazionale consumatori a DAZN

L’Unione nazionale consumatori ha annunciato provvedimenti per quanto accaduto nel corso della prima giornata del campionato di Serie A. “Parole, parole, parole…. le chiacchiere stanno a zero! Una società non si aggiudica una gara per un servizio se non è ancora pronta a offrirlo e la Lega di serie A, che ieri ha mandato una letterina, tipo Babbo Natale, per avere chiarimenti, piange lacrime di coccodrillo, visto che le garanzie doveva averle prima di assegnare i diritti tv e non certo dopo che la frittata è fatta”. Lo ha affermato il presidente Massimiliano Dona all’interno di una nota.

“Il punto è che Dazn aveva dato precise garanzie sia all’Antitrust che all’Autorità delle Comunicazioni, che avevano, rispettivamente, aperto un procedimento cautelare ed emanato un atto di indirizzo per evitare fenomeni di congestione della rete e prevenire disservizi per gli abbonati. Che fine hanno fatto quegli impegni? Questo deve spiegare ora Dazn e per questo abbiamo deciso di presentare esposti alle due Authority, così che possano verificare l’adempimento degli obblighi assunti”, ha concluso.