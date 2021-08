Bollettino coronavirus 26 agosto: 7.221 contagi, 43 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 agosto con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.221 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.548. Sono invece 43 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri. Sono 220.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.420. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri.

Sono 503 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.509.611, i morti 128.957. I dimessi e i guariti sono invece 4.243.597, con un incremento di 5.839 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 1.097 nuovi positivi, 15 morti

Sono 1.097 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.082 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%. L’isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la Lombardia con 758 casi. Gli attuali positivi sono 26.110 con un aumento di altri 604 casi. I guariti sono 478 mentre si registrano altre 15 vittime che portano il totale dei decessi a 6.274. La Regione comunica che i deceduti riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 4 del 24 agosto 21, 3 del 23 agosto e 2 del 12 agosto 21. Sul fronte ospedaliero sono adesso 855 i ricoverati, 2 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 103, uno più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 254, Catania 231, Messina 35, Siracusa 139, Ragusa 12, Trapani 131, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Enna 115.

Lombardia, 758 nuovi positivi, 6 morti, tasso positività 1,9%**

Sono 42 i ricoverati nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri. A fronte di 38.173 tamponi effettuati in Lombardia, sono 758 i nuovi positivi (1,9%), sei invece i morti nelle ultime 24 che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.898. Lo comunica la Regione in una nota. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 42, uno in meno rispetto a ieri; stessa flessione per i ricoverati non in terapia intensiva che risultano 339 (-1). I nuovi casi per provincia: Milano 236 di cui 81 a Milano città; Bergamo 41; Brescia 122; Como 42; Cremona 21; Lecco 28; Lodi 18; Mantova 26; Monza e Brianza 54; Pavia 43; Sondrio 15 e Varese 80.

In Campania aumentano ricoveri e tasso positività

In aumento in Campania l’indice di positività ed i ricoveri per Covid, sia in terapia intensiva che in degenza. Sono 696 i nuovi contagi su 16.215 test: il tasso di incidenza sale dal 3,55 di ieri al 4,29%. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala una nuova vittima, risalente ai giorni scorsi ma registrata ieri. Sul fronte ospedaliero i ricoveri in intensiva salgono a 21 (+3), quelli in degenza a 361 (+15).

Toscana, altri 2 morti, +3 i pazienti in intensive

Altri 677 nuovi positivi (età media 36 anni) e altri due morti (a Firenze e Pistoia, , età media 61,5 anni) nel report delle 24 ore diffuso dalla Regione Toscana. Il totale delle vittime sale a 6.995 nella regione. I nuovi casi portano a 268.653 (+0,3% in un giorno) il totale dei positivi nella regione dall’inizio della pandemia. Anche i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 249.906. In un giorno ci sono state 755 guarigioni virali, a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.752 (-0,7% su ieri): tra loro i ricoverati sono 440 (+21 su ieri, +5%) di cui 43 in terapia intensiva (tre persone in più, +7,5%). Altre 11.312 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-101 su ieri, -0,9%). Ci sono in quarantena domiciliare 11.620 persone (+25 su ieri, +0,2%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Lazio, 582 positivi, Roma a quota 287

“Oggi si registrano 582 nuovi casi positivi (+140) e sono 5 i decessi (+1). I ricoverati sono 508 (-8), le terapie intensive sono 67 (+1), i guariti sono 713. I casi a Roma città sono a quota 287. Stabili ricoveri e terapie intensive”. Lo riferisce l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel Lazio, prosegue la nota, superate 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino, il 74% della popolazione over 12 con doppia dose. Lazio prima regione in Italia per copertura vaccinale, con 6 punti sopra media nazionale. “E’ stata data indicazione a tutte le ASL di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati – aggiunge – e dal al 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione”.

Emilia-Romagna 561 casi e in calo ricoveri terapia intensiva

Sono 561 – 408.877 da inizio epidemia – i nuovi casi di Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.144 tamponi eseguiti con una percentuale del 2,2%. Dei nuovi contagiati – l’età media è di 34,8 anni – 180 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di tracciamento e screening. Sul territorio, la provincia di Bologna è quella che riporta il maggior numero di nuovi casi, con 89 seguita da quelle di Rimini (73), Parma (72), Modena (66), Reggio Emilia (63), Ravenna (56), Piacenza (37), Cesena (34), Ferrara (32), Forlì (23) e il nuovo Circondario Imolese (16). Calano di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 53 e di 5 unità negli altri reparti Covid dove si trovano 405 persone. Tre, da ieri, decessi: due uomini di 82 e 84 anni della provincia di Ferrara e una donna di 83 anni, residente fuori regione ma diagnosticata dall’Ausl di Piacenza. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono stati 13.337. I guariti ammontano, complessivamente a 380.517, 418 in più rispetto a ieri mentre i malati effettivi, si attestano a 15.023, 140 in più rispetto a ieri: di questi, quelli in isolamento a casa, ossia con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.565 (147 in più di ieri), il 97% del totale dei casi attivi. Sul fronte della campagna di vaccinazione, intorno 15 erano state somministrate complessivamente 5.725.376 dosi; sul totale sono 2.623.923 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Piemonte 305 nuovi casi, 2 morti

In Piemonte sono 305 i nuovi casi di Covid riportati nel bollettino quotidiano della Regione, con un tasso di positività dell’1,9% rispetto i 16.193 tamponi diagnostici processati. Due i decessi, nessuno relativo a oggi; i ricoverati in terapia intensiva sono 10 (- 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 142 (+ 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.435, i guariti + 175.

In aggiornamento