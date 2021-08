Litigio in un campeggio, turista cade e perde la vita dopo tre giorni in coma

Un uomo di 55 anni è indagato e lo hanno licenziato dalla struttura dopo la lite con il turista, poi deceduto. I carabinieri indagano

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un uomo di 70 anni, avvenuta in un campeggio lo scorso sabato a Cavallino-Treporti (Venezia). L’uomo, turista tedesco, era giunto al camping Portobello di Ca’ Savio, con la moglie e la figlia su un camper. Da quanto emerso dalle prime indagini dei militari, l’uomo avrebbe preso parte con la famiglia a una festa con musica organizzata dal campeggio. L’uomo tra un ballo e l’altro si sarebbe lasciato un po’ andare, al punto che lo staff del camping lo avrebbe fatto allontanare dalla pista.

Successivamente, però, il turista sarebbe rimasto a parlare fuori dal camping con una donna, amica di un dipendente della struttura, 55enne, che quella sera era presente in qualità di musicista. I carabinieri stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto dopo, tuttavia, al momento sembrerebbe che tra il 55enne e il turista 70enne sia scoppiata una lite per ragioni su cui i militari stanno indagando.

In seguito il turista sarebbe inciampato all’improvviso, sbattendo la testa a terra. La moglie avrebbe visto la scena da una certa distanza, intervenendo. Subito è partita una telefonata al 118, e l’ambulanza è giunta in breve tempo, portando il 70enne all’ospedale di Mestre. Qui l’uomo è stato tre giorni in coma, poi è morto.

Adesso i carabinieri stanno indagando sul 55enne, che nel frattempo è stato licenziato dal camping. L’ipotesi di reato, tuttavia, dipenderà dall’esito dell’inchiesta. I carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza del posto.