Previsioni Meteo OGGI giovedì 26 | maltempo al sud

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 26 agosto. Al nord possibili addensamenti serali. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud nuvole con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 26 agosto

Nord:

Locali addensamenti sulle aree alpine di confine, in intensificazione pomeridiana e serale su tutto il settore alpino ed in estensione alle restanti aree nord-orientali dove dal tardo pomeriggio/sera si avranno precipitazioni sparse, anche temporalesche e intense; iniziale ampio soleggiamento sul resto del nord, con velature in transito dal pomeriggio e nubi in aumento dal pomeriggio e in serata su Liguria, ovest Emilia-romagna e restante Lombardia.

Centro e Sardegna:

Variabile sulla Sardegna con locali piovaschi tra notte e primo mattino e brevi rovesci pomeridiani sulle aree più orientali; isolati rovesci o temporali nella notte e al primo mattino sul Lazio e in miglioramento, con locali rovesci pomeridiani su aree appenniniche meridionali; variabile sull’Abruzzo con locali precipitazioni nella notte e temporali anche intensi, da metà giornata e nel pomeriggio, su aree interne e appenniniche. Prevalente soleggiamento sul resto del centro, con annuvolamenti a evoluzione diurna sui rilievi e nubi in aumento serale sull’alta Toscana.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa su tutte le regioni, con isolati temporali nella notte e al primo mattino sulla Campania mentre dalla tarda mattina e nel pomeriggio si avranno isolati temporali soprattutto su aree interne e rilievi in genere, con fenomeni anche localmente intensi su Molise, Puglia e Basilicata centro-orientale. In serata locali precipitazioni ancora possibili su Puglia meridionale, nord-est Sicilia e restanti aree costiere tirreniche.

Temperature:

Minime in calo su Friuli-venezia giulia, Emilia-romagna, pianure di Lombardia e Veneto, aree nord di Toscana e Marche, sud Lazio, Campania, Molise e centro-nord Puglia, in lieve aumento su Sicilia e nord Sardegna; massime stazionarie su Friuli-venezia giulia, Lazio e centro-nord Campania, in calo su Liguria, ovest Sardegna, sud Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, in aumento anche marcato sul resto d’italia.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Sardegna in rotazione dai quadranti occidentali e in graduale intensificazione specie sul settore nord; deboli variabili sul resto d’Italia, in rotazione dai quadranti meridionali su toscana ed Emilia-romagna e da quelli orientali su Liguria e restanti coste dell’alto adriatico, in intensificazione su quest’ultime dalla prima nottata.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su mar ligure, alto adriatico e, iniziando dal settore occidentale, anche sul tirreno.