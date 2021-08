Scuola, Bianchi: “90% del personale vaccinato. No a obbligo per studenti”

Pronto l’inizio del nuovo anno scolastico, la responsabilità delle verifiche del Green Pass sarà dei presidi

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parla dell’imminente ritorno a scuola, questa volta con l’obiettivo di completare l’anno scolastico in presenza grazie a vaccinazioni e controlli. ”Ormai siamo sopra al 90% dei vaccinati tra il personale scolastico” afferma il ministro, rasserenando sulla possibilità di nuovi focolai all’interno degli istituti.

Bianchi parla poi dell’obbligo di Green Pass nelle scuole, previsto per il personale. ”Il commissario Figliuolo sta facendo un lavoro eccezionale. C’è stato un forte aumento nei vaccinati non solo nel personale ma soprattutto negli studenti. La norma è chiara chi ha il vaccino, chi ha il green pass va a scuola. Chi non ha il green pass, perché ritiene di non vaccinarsi, sarà sospeso” ha tagliato corto sulle polemiche.

Per coloro che non potranno o vorranno vaccinarsi l’alternativa è fare costantemente il tampone. ”Lo faremo al personale secondo le indicazioni delle autorità sanitarie, non abbandoniamo nessuno ma non deroghiamo da quello che abbiamo detto. Sicuramente quindi i fragili, che hanno problematiche sanitarie tali da non poter essere vaccinati. Il tampone non è il sostituto del vaccino, è un atto di tracciamento”.

Discorso diverso per personale e alunni, infatti l’obbligo vaccinale non riguarderà gli studenti della scuola ma solo gli studenti universitari. “La scuola opera su classi di persone che si conoscono e c’è la possibilità di verifiche quotidiane della situazione. Nell’Università la situazione è diversa: i ragazzi sono tutti maggiorenni, si muovono molto” ha detto durante una intervista.

Per quanto riguarda i controlli sul Green Pass, Bianchi è chiaro: ”Lo controlleranno i presidi, stiamo facendo un grande lavoro con loro e con l’Autorità della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro di verificare tutte le mattine chi ha il disco verde o il disco rosso”.