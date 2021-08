Previsioni Meteo OGGI venerdì 27 | coperto al nord

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 27 agosto. Al nord nubi sparse con possibili rovesci. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud bel tempo con scarse coperture. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 27 agosto

Nord:

Nuvolosità parziale su Liguria di ponente, settore alpino e prealpino con locali rovesci o temporali associati che in serata persisteranno sulle alpi occidentali piemontesi; molte nubi sul resto del nord con piogge e temporali su est Liguria, Emilia romagna e restanti aree di Veneto e Friuli-venezia giulia, in rapido miglioramento mattutino su quest’ultime due e contemporanea intensificazione, con fenomeni anche intensi, sull’Emilia-romagna dove si attenueranno dal tardo pomeriggio e in serata iniziando da ovest. Dal pomeriggio migliora anche sulla Liguria di levante.

Centro e Sardegna:

Sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con piogge e temporali nella notte su nord toscana ma in rapida estensione a gran parte della regione, specie aree interne e appenniniche, così come a Umbria e marche, con fenomeni anche intensi sulle marche dal pomeriggio. Fenomeni decisamente più occasionali sul Lazio al mattino e nel pomeriggio su appennino laziale e abruzzese; sulla Sardegna molte nubi al mattino con qualche rovescio sul settore ovest ma in miglioramento pomeridiano con ampie schiarite.

Sud e Sicilia:

Su Campania e coste tirreniche peninsulari addensamenti anche estesi fino metà giornata con locali rovesci associati, in miglioramento pomeridiano con nubi in parziale e temporaneo diradamento; sereno o poco nuvoloso sul resto del sud salvo locali rovesci possibili fino metà giornata sulla Puglia meridionale.

Temperature:

Minime in aumento su est Emilia-romagna, nord Puglia, Toscana, Umbria, nord Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, in calo su Trentino alto adige, nord Sicilia e settori tirrenici di Basilicata e Calabria; massime stazionarie su Calabria, Liguria, centro-ovest Sardegna, Lazio, Umbria, settori centro-sud di Toscana e Marche e sulla Calabria, in aumento sui settori est di Sardegna e Sicilia e su Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo, in calo sul rimanente settentrione anche molto marcato sull’Emilia-romagna.

Venti:

Moderati occidentali sulla Sardegna con rinforzi di burrasca sul settore nord; a deboli a localmente moderati orientali al nord, con rinforzi di burrasca fino metà giornata sulle coste dell’alto adriatico; deboli meridionali con locali rinforzi su aree ioniche peninsulari e puglia, in rotazione dai quadranti occidentali; moderati occidentali sul resto d’Italia, in rotazione dai quadranti settentrionali e in diminuzione.

Mari:

Molto mossi mar ligure, tirreno centrale e il settore nord del mare di sardegna, con moto ondoso in diminuzione sul mar ligure; poco mossi con moto ondoso in aumento medio-basso adriatico, tirreno sud-orientale e ionio settentrionale; mossi i restanti mari, localmente molto mosso fino la tarda mattina-.