Afghanistan, non ci sono più militari Usa: il generale Donahue l’ultimo a lasciare

In Afghanistan non ci sono più militari degli Stati Uniti. Tutti sono stati evacuati con un giorno di anticipo. I talebani, quest’oggi, hanno infatti preso l’aeroporto di Kabul. Il maggior generale Christopher Donahue, l’ultimo soldato americano a lasciare il Paese, ha pubblicato una foto dell’addio. L’immagine è diventata il simbolo del fallimento di un’operazione durata vent’anni.

Christopher Donahue è stato l’ultimo soldato americano a lasciare l’Afghanistan. La fotografia, scattata nella notte all’aeroporto di Kabul e pubblicata su Twitter dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, lo ritrae mentre con un’arma nella mano destra si avvia verso il velivolo che poco dopo lo avrebbe ricondotto nel suo Paese. L’addio del maggior generale della ottantaduesima divisione aviotrasportata (che fa parte del diciottesimo Corpo aviotrasportato con sede a Fort Bragg, nella Carolina del Nord segna la fine di un’era, quella caratterizzata proprio dall’operazione degli Usa nel Paese ora tra le mani dei talebani, durata vent’anni.

“E’ stata una missione incredibilmente dura, piena di molteplici complessità, con minacce attive per tutto il tempo. Le nostre truppe hanno mostrato grinta, disciplina ed empatia“. Lo ha scritto, tra i commenti alla fotografia, il diciottesimo Corpo aviotrasportato, di cui fa parte il maggior generale. Christopher Donahue, in questi anni, ha partecipato a diciassette missioni militari statunitensi in Afghanistan, ma anche in Iraq, Siria, Nord Africa ed Europa orientale. In precedenza aveva inoltre servito come assistente speciale del capo degli Stati maggiori riuniti e comandante della task force congiunta per le operazioni speciali-Afghanistan a sostegno dell”Operazione Sentinel‘.