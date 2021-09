Confindustria, Bonomi: «Necessarie politiche per non farsi indebolire da norme Ue»

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi:«Norme Ue impegnative ma il nostro sistema è pronto per sfide su sostenibilità»

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un messaggio inviato durante l’evento a Galatina (Lecce) dedicato al Rapporto Sostenibilità Colacem 2020, parla di sostenibilità, industria e norme Ue. «È essenziale lavorare alla definizione di politiche industriali che accompagnino le imprese alle sfide che ci attendono», ha detto, evitando, però, «al contempo pericolosi passi in avanti che rischiano di indebolirci in una fase così cruciale per una ripresa solida e duratura».

Leggi anche:—>Il Covid ha peggiorato l’economia del Sud. Pil pro capite è metà del Nord

«Nell’ambito del green deal e della sua politica di contrasto ai cambiamenti climatici l’Ue», afferma Bonomi, «sta proponendo un frame regolatorio sempre più sfidante che richiederà sforzi aggiuntivi a tutti i settori coinvolti. Ma il nostro Paese si sta facendo trovare pronto grazie agli investimenti del nostro sistema produttivo».

Leggi anche:—>Carabinieri gli impongono l’alt, lui lancia la cocaina dal finestrino: arrestato

Bonomi puntualizza che «l’Italia può vantare una leadership in Europa per circolarità dell’economia e lotta ai cambiamenti climatici con importanti risultati registrati che sono frutto dell’impegno comune in tutti i settori che hanno saputo cogliere opportunità anche in questa fase di transizione e resistere alla straordinarietà» della crisi dovuta all’emergenza Covid. «Confindustria è convinta che solo puntando sul ruolo strategico dell’industria sia possibile creare le condizioni per positive ricadute in molti fronti, da quello occupazionale alla competitività», ha chiosato il presidente.