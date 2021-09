Million Day cinquina vincente oggi 2 settembre estrazione

Million Day, questa sera l’estrazione giornaliera del nuovissimo concorso che mette in palio un montepremi ogni sera. Oggi, giovedì 2 settembre, in diretta con noi potrete scoprire la cinquina vincente che potrebbe farvi diventare milionari. Ad oggi i vincitori sono ben 178, vuoi essere il prossimo? Rimani connesso per scoprire come

mercoledì 1 settembre

2 8 13 14 19

martedì 31 agosto

15 19 37 40 47

lunedì 30 agosto

6 12 14 23 35

domenica 29 agosto

3 4 34 41 43

sabato 28 agosto

33 35 44 47 51



Sono 188 i milionari grazie al MillionDAY, mercoledì 1 settembre, un inizio di Settembre Milionario con il MillionDay! Ben 3 Nuovi milionari l’1 Settembre: Abruzzo, Sicilia e Toscana baciate dalla fortuna. Fino ad oggi sono 188 le vincite milionarie totali!

Ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’App dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. Si può anche fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi. Continua a leggere per scoprire quanto puoi vincere:

Di seguito puoi vedere quali sono le frequenze e i ritardi aggiornati a oggi, giovedì 2 settembre , per il concorso del Million Day:

49 RITARDO 46 13 RITARDO 38 25 RITARDO 35 43 RITARDO 30 44 RITARDO 29 24 RITARDO 28 37 RITARDO 22 4 RITARDO 18 48 RITARDO 17 7 RITARDO 16

Ecco quanto si può vincere: Segue la cinquina vincente di oggi, 2 settembre2021. Million Day (ore 19.00) estrazione marzo

Per i 5 il montepremi è di un milione di euro

con il 4 è di 1000 euro

per i 3 di 50 euro

per i 2 infine di 2 euro.

Alle 19.00 vedremo se questa sera avremo un milionario.

Ecco l’estrazione dei numeri di oggi 2 settembre:

Ecco i numeri di oggi :

3 5 29 50 52

