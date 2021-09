Alto Adige, sono loro i primi studenti a tornare tra i banchi di scuola

L’Alto Adige è la prima regione italiana ad aver fatto tornare tra i banchi di scuola i suoi studenti, per il resto d’Italia il ritorno a scuola è previsto per lunedì 13 settembre.

Gli studenti dell’Alto Adige sono stati i primi a tornare a scuola: la regione ha fatto da apripista all’inizio del nuovo anno scolastico. Questa mattina sono suonate le prime campanelle nei vari istituti scolastici, dalle scuole materne alle scuole superiori, della provincia più settentrionale d’Italia, quella che proprio domenica pomeriggio ha festeggiato i 75 anni di autonomia.

In Alto Adige-Suedtirol oggi gli studenti sono tornati su banchi di scuola, scaglionati per orari sia per motivi di contenimento del contagio da Covid-19, che per organizzazioni interne. Sono stati 90.454 tra scolari e studenti appartenenti ai tre gruppi linguistici ovvero tedesco, italiano e ladino.

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha augurato un buon anno scolastico agli studenti di Bolzano: “Oggi a Bolzano le studentesse e gli studenti rientrano a scuola. A loro e a tutto il personale l’augurio di un buon inizio. Dal 13 si riprende via via in tutte le Regioni. Abbiamo lavorato per garantire un avvio tranquillo, con misure di sicurezza e il personale in ordine”. L’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è molto atteso in quanto la sfida maggiore è quella di contenere il più possibile i contagi.

In Alto Adige si parte con le lezioni in presenza nel corso delle quali sarà l’obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini a partire dai 6 anni e per tutto il personale, dagli insegnanti al comparto amministrativo, bidelli e bidelle comprese. Il personale scolastico dovrà essere in possesso del Green pass valido, quindi vaccinazione effettuata oppure effettuazione del tampone ogni 48 ore. Da oggi, e nei giorni feriali, su tutto il territorio altoatesino il servizio scolastico è stato integrato con 80 autobus al fine di evitare mezzi affollati.

La Provincia Autonoma di Bolzano è stata la prima a livello nazionale a iniziare l’anno scolastico. A livello italiano il grande giorno della riapertura delle scuole sarà lunedì 13 quando la campanella suonerà negli istituti di Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto. Il giorno 15 l’anno scolastico inizierà in Basilicata, Campania, Liguria, Marche e Toscana. Il giorno 16 in Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Ultimi a ritornare in classe, il giorno 20, scolari e studenti di Calabria e Puglia.