Aggredisce a bordo di un treno i poliziotti: arrestato 18enne

Un 18enne è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, a bordo di un treno senza biglietto, ha aggredito i poliziotti intervenuti su richiesta del capotreno. Denunciata in stato di libertà una 31enne che ha tentato di ostacolare l’intervento degli agenti di polizia

Senza essere in possesso del regolare titolo di viaggio, un 18enne è comunque salito a bordo di un treno a lunga percorrenza proveniente da Roma. Il capotreno, avendo sorpreso due viaggiatori senza titolo di viaggio, ha allertato la Polizia di Stato, intervenuta alla stazione di Milano Centrale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid, parla Cognetti: “Troppi sanitari non vaccinati, obbligo di Green pass per tutti”

Alla vista degli agenti il 18enne li ha prima minacciati, dicendo di avere con sé un coltello, poi si è avventato contro uno di loro colpendolo al volto e spintonandolo. Nel contempo una donna di 31 anni ha cercato di impedire l’intervento dei poliziotti colpendoli e spintonandoli a sua volta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le anime del Pd tornano ad agitarsi. Per Letta inizia il conto alla rovescia?

Bloccati entrambi, la 31enne è indagata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, il ragazzo invece è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso di oggetti atti a offendere visto che è stato trovato effettivamente in possesso di un coltello, poi sequestrato.