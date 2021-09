Terremoto, nuova scossa di magnitudo 2.8 nel Mugello

Nell’Alto Mugello oggi si è registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 durante la mattinata. L’entità dei danni è ancora da valutare.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha segnalato una nuova scossa di terremoto alle ore 7:46. La scossa è stata rilevata in Romagna ed avvertita anche in Mugello, a poca distanza da San Godenzo e Marradi.

Terremoto in Mugello, quarta scossa da settembre

La scossa è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell’Ingv di magnitudo 2.8 a 7 km di profondità in Mugello. L’epicentro è stato identificato a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, poco lontano dai comuni di San Godenzo e Marradi che si trovano a 13 e 17 km dall’evento. Al momento non si registrano danni.

Questa è la quarta scossa registrata in zona negli ultimi 8 giorni: già il 1 settembre c’erano state due scosse di magnitudo 2.4 e 2.6, poi il 2 settembre una scossa di 2.0.