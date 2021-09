Bollettino coronavirus 9 settembre: 5.522 contagi, 59 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Sono invece 59 le vittime in un giorno, ieri erano state 69. Sono 558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38, stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.230; si tratta di 5 persone in meno rispetto a ieri. Sono 291.468 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 301.980. Il tasso di positività è all’1,9%, stabile rispetto al 2% di ieri

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.590.941, i morti 129.766. I dimessi e i guariti sono invece 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Toscana; altri 6 decessi, sale 41 anni età media casi

Sale in Toscana l’età media dei nuovi casi di Coronavirus: quella dei 495 contagi registrati nelle ultimi 24 ore è di 41 anni. In particolare il 19% ha meno di 20 anni, il 30% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più. In totale da inizio pandemia sono 275.510 i casi in Toscana. Purtroppo si contano altri 6 decessi – 3 uomini e 3 donne con un’età media di 87,8 anni, di cui 4 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo – che portano a 7.051 i morti. Stabile oggi il numero complessivo dei ricoverati, pari a 448, di cui 58 in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. Questi alcuni dei dai diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, -2,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 9.519 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (212 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%). Sono 12.095 (40 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze conta 158 casi in più rispetto a ieri, Prato 61, Pistoia 58, Massa Carrara 20, Lucca 45, Pisa 34, Livorno 24, Arezzo 20, Siena 44, Grosseto 31

449 nuovi casi in Emilia-Romagna

Sono 449 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, mentre i ricoveri restano stabili e si registrano altri tre morti, tutti over 80. L’età media dei nuovi positivi di oggi, su oltre 30mila tamponi, è 38,3 anni, 125 sono gli asintomatici. Tra le province, al primo posto c’è Modena con 94 nuovi casi, poi Reggio Emilia, 71. I guariti sono 534 in più, i casi attivi 88 in meno (15.022), il 97% in isolamento a casa. I deceduti sono un 81enne in provincia di Parma (un uomo di 81 anni), una 88enne nel Bolognese, una 92enne nel Riminese. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); 402 quelli negli altri reparti Covid (-1).

Nel Lazio 310 nuovi casi, Roma a quota 152

“Oggi nel Lazio su 10.195 tamponi molecolari e 16.324 tamponi antigenici per un totale di 26.519 tamponi, si registrano 310 nuovi positivi (-62), sono 94 i casi in meno rispetto a giovedì 2 settembre. Sono 5 i decessi (+3), 463 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (-6) e 516 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,1% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 152. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera”.

Valle D’Aosta, nessun decesso e un nuovo caso positivo

Nessun decesso e un nuovo caso positivo al Covid 19 Valle D’Aosta dove il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 12.050. I casi positivi attuali sono 93 di cui 92 in isolamento domiciliare ed uno ricoverato in ospedale. I guariti sono saliti di otto unità rispetto a ieri portando il totale complessivo a 11.484, i casi complessivamente testati sono 82.185 i tamponi totali effettuati 172.354, di cui 731 nelle ultime ore. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 473.

