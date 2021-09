Previsioni Meteo domani venerdì 10 settembre | ALLERTA METEO

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 10 settembre. Al nord cieli coperto con addensamenti in aumento. Al centro tempo instabile. Al sud previsti cieli velati con possibili rovesci sparsi .Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 10 settembre

📆 Venerdì #10settembre

🔔🟡 #allertaGIALLA per rischio temporali e idrogeologico

📍🗺️ Sicilia e settori di Calabria e Sardegna

Nord:

Addensamenti compatti su alpi e prealpi con locali fenomeni, anche temporaleschi, su nord: addensamenti compatti su alpi e prealpi con locali fenomeni, anche temporaleschi, su Valle d’aosta ed aree confinali del Piemonte. Nubi sparse sul resto del Piemonte, Liguria ed Emilia. Sereno altrove.

Centro e Sardegna:

Cielo in prevalenza nuvoloso sull’isola, specie sul settore orientale, con deboli fenomeni diurni in intensificazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso, sul centro peninsulare al mattino ed in serata, con temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi durante durante le ore centrali accompagnate da deboli fenomeni sparsi.

Sud e Sicilia:

Locale instabilità maggiormente accentuata durante le ore pomeridiane e con deboli piovaschi sulle aree peninsulari e più consistenti sulla Sicilia.

Temperature:

Minime in calo su triveneto e regioni centrali peninsulari; in aumento su Sardegna, stazionarie altrove. Massime in diminuzione al nord-ovest e Sardegna orientale, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati sud orientali sulle due isole maggiori e localmente anche lungo le aree costiere tirreniche centrali peninsulari; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi stretto di Sicilia ed i mari intorno alla Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari