Barista schiacciata contro un muro e stuprata: rientrava a casa da lavoro

Una donna di 30 anni ha subìto violenza da parte di un uomo sui 20-25 anni che è poi riuscita a mettere in fuga. Ora l’uomo è ricercato dalla polizia

Una donna di 30 anni ha subìto violenza da parte di un giovane tra i 20-25 anni in strada. La 30enne, una barista che stava tornando a casa nel quartiere Niguarda di Milano, è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore che ora è ricercato dalle forze dell’ordine. La donna, intorno alle 22, era uscita da poco dal bar in cui lavora nel quartiere Niguarda. Ha percorso un tratto in cui vi sono parecchi locali e negozi che però a quell’ora non erano aperti. In quell’area ci sono anche un parco pubblico e cantieri.

La ragazza stava camminando sul marciapiedi quando si è accorta che una persona sopraggiungeva alle sue spalle. A quel punto, non ha fatto in tempo a girarsi che l’uomo, un giovane sui 20/25 anni, le si è gettato addosso. L’ha afferrata per la borsetta e l’ha sbattuta al muro con violenza. Poi ha iniziato a palpeggiarla mettendole le mani sotto i vestiti e sfilandole le mutandine. La ragazza si è divincolata ed è riuscita urlare con forza facendo scappare l’uomo.

La 30enne ha poi preso il suo telefono e chiamato i carabinieri. La ragazza era sotto choc, non riusciva neppure a parlare. I carabinieri hanno capito e mandato la polizia. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori che hanno portato la ragazza al Soccorso violenza sessuale del Mangiagalli. I poliziotti hanno sentito la 30enne e hanno cominciato a cercare l’aggressore.

Purtroppo, però, non sono riusciti ancora a stanarlo ma hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza e stanno cercando di estrarre qualche immagine del violentatore. Secondo il racconto della ragazza, l’uomo, straniero, indossava una maglietta rossa e pantaloni scuri.