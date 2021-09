Un abbraccio di perdono | Il Vangelo di oggi Giovedì 16 Settembre 2021

Nella libertà, sbagliare strada a volte può essere un modo che Dio permette per aiutarci a ritrovare per sempre il suo abbraccio di perdono.

Liturgia di oggi Giovedì 16 Settembre 2021

SANTI CORNELIO, PAPA, E CIPRIANO, VESCOVO, MARTIRI – MEMORIA

Esultano in cielo le anime dei santi,

che hanno seguito le orme di Cristo;

per suo amore hanno effuso il proprio sangue,

ora con Cristo gioiscono per sempre.

Prima Lettura

Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

1Tm 4,12-16

Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.

In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri.

Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 110 (111)

R. Grandi sono le opere del Signore.

Le opere delle sue mani sono verità e diritto,

stabili sono tutti i suoi comandi,

immutabili nei secoli, per sempre,

da eseguire con verità e rettitudine. R.

Mandò a liberare il suo popolo,

stabilì la sua alleanza per sempre.

Santo e terribile è il suo nome. R.

Principio della sapienza è il timore del Signore:

rende saggio chi ne esegue i precetti.

La lode del Signore rimane per sempre. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 16 Settembre 2021

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 7,36-50

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.

Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».

Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».

Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».

Parola del Signore.

Un abbraccio di perdono | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 16 Settembre 2021

Gesù ci insegna ancora la sua misericordia e la sua grandezza in questo Vangelo. Nel brano proposto oggi, ci spiega che colui al quale lui avrà perdonato di più e che avrà accolto il suo perdono, sarà chi lo amerà di più.

Più sono grandi i peccati, più è grande la sua misericordia e il peccatore convertito sarà fervente nell’amore di Dio.

Dice Gesù a Santa Faustina Kowalska (1905-1938): “Figlia Mia, scrivi che quanto più grande è la miseria, tanto maggiore è il diritto che ha alla Mia Misericordia, ed esorta tutte le anime alla fiducia nell’insondabile abisso della Mia Misericordia, poiché desidero salvarle tutte”.

Il commento al Vangelo di ieri:

Quando ci si sente amati, accettati e non giudicati, è allora che può subentrare una vera conversione, che deriva dal perdono e dall’amore ricevuti, non tanto dalla propria “bravura” personale.

Gesù, visto il giudizio che il fariseo ha nei confronti della peccatrice convertita, gli pone un aneddoto: “Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. Ovviamente la risposta alla domanda è semplice: chi viene perdonato tanto, sarà chi potrà amare tanto, questo è l’effetto del perdono!Gesù non guarda a cosa abbiamo fatto o non abbiamo fatto, ci dice che i nostri peccati possono essere perdonati, tutti.

Essi, dunque, sono quei “mezzi sbagliati” che però, in qualche modo, grazie alla sua misericordia possono portarci a Lui, se la accogliamo. Dio non ama che noi pecchiamo, perché questo ci fa soffrire, ma ama noi e il nostro cuore ferito dai nostri errori. Nella libertà, sbagliare strada a volte può essere un modo che Dio permette per aiutarci a ritrovare per sempre il suo abbraccio di perdono.