Ragazzo di 25 anni uccide il padre a coltellate dopo una lite

Il fatto è accaduto a Trieste. Un uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine e portato via in manette. Gli uomini sono padre e figlio, entrambi egiziani.



La tragedia a seguito di una lite in famiglia. È accaduto questo pomeriggio a Trieste, in via Stuparich 14. Un ragazzo di 25 anni ha ucciso a coltellate il padre di 55 anni. L’omicidio a seguito dell’ennesimo litigio tra le mura domestiche.

L’omicida è stato bloccato dalle forze dell’ordine e portato via in manette. Ha colpito più volte il padre con un’arma da taglio. Quando sono giunti i soccorsi la vittima era giä deceduta.