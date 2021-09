Bollettino coronavirus 19 settembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 19 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Toscana altri 5 decessi

In Toscana sono 279.325 i casi di positività al Coronavirus, 418 in più rispetto a ieri (408 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). L’età media dei nuovi casi è 40 anni: il 24% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano cinque nuovi decessi: tre uomini e due donne con un’età media di 81,2 anni, residenti uno nella provincia di Firenze, uno in quella di Prato, uno in quella di Massa Carrara, uno in quella di Pisa e uno in quella di Arezzo e che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a 7.105. In calo i ricoveri: sono 385, dieci in meno rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva (2 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 263.738 (94,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.482, stabili rispetto a ieri. Complessivamente, 8.097 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (10 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Sono 12.254 (335 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 191 casi in più rispetto a ieri, Prato 26, Pistoia 41, Massa 15, Lucca 21, Pisa 24, Livorno 19, Arezzo 18, Siena 44, Grosseto 19.

Nel Lazio 277 casi, Roma a quota 144

“Oggi nel Lazio su 7.344 tamponi molecolari e 6.468 tamponi antigenici per un totale di 13.812 tamponi, si registrano 277 nuovi casi positivi (-99) e sono -46 rispetto a domenica 12 settembre. Sono 2 i decessi ( = ), 426 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive ( = ) e 326 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2%. I casi a Roma città sono a quota 144. Deciso calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale, effetto vaccini”. Lo rende noto l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

In Valle d’Aosta, nessun decesso e 9 nuovi casi

Nessun decesso e nove nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus nella regione da inizio epidemia a 12.083. I positivi attuali sono 66 di cui 63 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I casi fino ad oggi testati sono 84.349. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia a oggi sono 473.

