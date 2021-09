Aggredisce i Carabinieri urlando: “Vi ammazzo tutti, Allah Akbar!”, 29enne arrestato

Ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata, poi ha aggredito i Carabinieri all’urlo di: “Vi ammazzo tutti, Allah Akbar!”.

Ieri sera a Crevalcore, nel Bolognese, secondo quanto spiegato dall’Arma in una nota, un 29enne di origine marocchina, è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Cosa è accaduto

In tarda serata, una pattuglia, ha visto l’uomo aggirarsi nei pressi di una farmacia in via Amendola. I militari hanno provato ad identificarlo ma lui ha reagito aggredendoli.

I due Carabinieri hanno riportato ferite lievi, er fermarlo hanno usato la spray al peperoncino. Dopo essere stato visitato dal 118, il 29enne è stato portato in carcere.