Donna di 74 anni estorce 13mila euro all’amante ultraottantenne

È accusata di estorsione continuata ai danni di un anziano ultraottantenne. La donna di 74 anni aveva intrapreso con l’uomo una relazione extraconiugale.

Aveva convinto l’uomo, per potergli estorcere del denaro, che alcuni uomini dell’Est europeo fossero entrati in possesso di foto e video che li ritraevano in atteggiamenti intimi e che per non divulgarli fosse necessario pagare. Dopo nove mesi, durante i quali l’uomo si era fatto convincere a depositare del denaro all’interno del vano motore dell’auto, soldi che poi venivano prelevati da ignoti, per far sì che questi non divulgassero il suo terribile segreto, l’uomo si è infine deciso a rivolgersi ai Carabinieri.

Le indagini

I militari si sono appostati vicino all’auto, e all’ennesima richiesta di pagamento, effettuata come nei casi precedenti con un biglietti sul parabrezza, hanno colto la 74enne intenta a recuperare i soldi. A casa della donna, i militari dell’Arma hanno trovato diversi appunti e una macchina da scrivere probabilmente utilizzata per la scrittura dei messaggi. Dopo la convalida, è stata rimessa in libertà in attesa del processo