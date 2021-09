Bollettino coronavirus 23 settembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 settembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 23 settembre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Toscana, 6 morti in un giorno solo

Ancora un numero consistente di morti per Covid, sei, in Toscana nelle 24 ore. Le ultime vittime hanno un’età media di 78,8 anni e sono state due a Firenze, una a Lucca, Pisa, Arezzo e Grosseto. Dal report giornaliero della Regione risultano anchea 304 nuovi casi che portano in Toscan a 280.400 i casi totali di positivi (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 430 nelle 24 ore e raggiungono quota 265.492 (+0,2%). Gli attualmente positivi sono oggi 7.782 (-1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 357 (-15 su ieri pari al -4%) di cui 51 in terapia intensiva (+1 persona pari al +2%). Altre 7.425 persone sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-117 persone su ieri, pari al -1,6%). Ci sono poi in quarantena domiciliare altre 14.670 persone (+2.443 su ieri, +20%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

