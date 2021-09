Lavanderia denunciata per inquinamento ambientale: emetteva rifiuti pericolosi

La proprietaria di una lavanderia a Nola è stata denunciata per inquinamento ambientale. L’attività, secondo quanto riscontrato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola nell’ambito dei controlli svolti al fine di individuare condotte illecite in materia di rifiuti, non aveva le necessarie autorizzazioni all’emissione in atmosfera nonché una adeguata documentazione tale da registrare le movimentazioni. È stato dunque sequestrato il macchinario utilizzato ed emessa una sanzione di 800 euro.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola, nell’ambito dei controlli svolti al fine di individuare condotte illecite in materia ambientale, hanno registrato numerose irregolarità in una lavanderia situata a Nola, in Campania. L’attività produceva rifiuti pericolosi senza disporre le necessarie autorizzazioni all’emissione in atmosfera né tenere una adeguata documentazione che tenesse prova delle movimentazioni prodotte nel recente periodo. Le norme attualmente in vigore, infatti, dispongono che ciò avvenga proprio per evitare danni ambientali.

La proprietaria della lavanderia di Nola è stata dunque denunciata alle autorità giudiziarie per la gestione illecita di rifiuti. La donna sarà costretta anche a pagare una sanzione pari a 800 euro. Inoltre, è stato disposto il sequestro del macchinario che produceva le emissioni senza alcuna autorizzazione. Il lavoro di controllo dei Carabinieri negli esercizi che potrebbero provocare danni ambientali, intanto, proseguono. In questi mesi sono tante le attività che sono risultate irregolari in quanto non rispettanti le norme in vigore.