Ragazzo ventenne uccide a coltellate la madre e fugge

Un ragazzo, a quanto pare ventenne, ha ucciso a coltellate la madre ed è fuggito. Il fatto è accaduto in un quartiere popolare di Cremona intorno a mezzogiorno.

Il delitto, secondo le prime informazioni, è avvenuto al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri, composta dai genitori e tre figli.

LEGGI ANCHE > Omicidio Samuele, tutti conoscevano Mariano Cannio. Il vicino: “Mi disse ’Ho il diavolo dentro’”

Al momento dell’omicidio, dentro casa ci sarebbero stati solo il ragazzo con la madre che sarebbe stata uccisa a coltellate. A trovare la donna in fin di vita nella camera da letto del loro appartamento, è stato il marito, di rientro dal lavoro. Il figlio sarebbe in cura per problemi psichiatrici. Al momento, del ragazzo, non vi sono tracce.

In aggiornamento