Bollettino coronavirus 24 settembre: 3.797 contagi, 52 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.061. Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di ieri. Sono 277.508 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 321.554. Il tasso di positività è dell’1,4%, stabile rispetto al dato di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.653.696, i morti 130.603. I dimessi e i guariti sono invece 4.419.537, con un incremento di 5.265 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 103.556, con un calo di 1.527 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Campania 348 positivi, 4 decessi

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono 348 i casi positivi al Covid su 16.155 test esaminati. Resta stabile l’indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone decedute. Negli ospedali aumentano a 18 i ricoveri nelle terapie intensive (+4) mentre calano a 268 quelli in degenza (-14).

In Toscana 334 nuovi casi, 2 i decessi

In Toscana sono 280.734 i casi di positività al Coronavirus, 334 in più rispetto a ieri (329 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 42 anni circa ((21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi – un uomo e una donna con un’età media di 82,5 anni, residenti nelle province di Arezzo e Siena, che portano il totale a 7.128 morti. Ricoveri in calo: sono 348, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva, 2 in meno Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 265.886 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.720, -0,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.372 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (53 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Sono 15.318 (648 in più rispetto a ieri, più 4,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 128 casi in più rispetto a ieri, Prato 29, Pistoia 46, Massa Carrara 28, Lucca 28, Pisa 28, Livorno 13, Arezzo 21, Siena 27, Grosseto 14.

327 casi e due morti in Emilia-Romagna

Nuovi contagi in linea con gli ultimi giorni, 327 su 29.511 tamponi, ricoveri stabili e altri due morti, una donna di 57 anni nel Modenese e un uomo di 61 nel Ferrarese. Nel bollettino quotidiano della pandemia della Regione Emilia-Romagna si contano anche 136 guariti e 189 casi attivi in più per un totale di 13.640, di cui il 96,8% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 77 nuovi casi, seguita da Bologna (55) e Parma (53). In calo, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 45 (-4); 392 quelli negli altri reparti Covid (+5).

In Piemonte 213 casi, 3 morti

Dopo due giorni in calo, oggi lieve aumento dei ricoverati Covid in Piemonte: + 5 nei reparti diversi dalla terapia intensiva, il dato complessivo è 181. Invariato, invece, il numero dei ricoverati più gravi, 23. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 3 decessi (nessuno relativo a oggi) che aggiorna il numero totale delle vittime da inizio pandemia a 11.754. I nuovi contagi sono 213, con una quota di positivi dello 0,8% rispetto ai 26.497 tamponi diagnostici processati (21.262 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.569, i nuovi guariti 241.

