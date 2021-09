Quando tutto sembra finire | Il Vangelo di oggi Venerdì 24 Settembre 2021

Chi crederà nel nome del Figlio di Dio potrà gustare la vita e la vita vera, quella che comincia quando tutto sembra finire.

Liturgia di oggi Venerdì 24 Settembre 2021

VENERDÌ DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore.

«In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò,

e sarò loro Signore per sempre».

Prima Lettura

Ancora un po’ di tempo e io riempirò questa casa della mia gloria.

Dal libro del profeta Aggèo

Ag 1,15b – 2,9

L’anno secondo del re Dario, il ventuno del settimo mese, per mezzo del profeta Aggèo fu rivolta questa parola del Signore:

«Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtièl, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi: Chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi?

Ora, coraggio, Zorobabele – oracolo del Signore –, coraggio, Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote; coraggio, popolo tutto del paese – oracolo del Signore – e al lavoro, perché io sono con voi – oracolo del Signore degli eserciti –, secondo la parola dell’alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall’Egitto; il mio spirito sarà con voi, non temete.

Dice infatti il Signore degli eserciti: Ancora un po’ di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma. Scuoterò tutte le genti e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L’argento è mio e mio è l’oro, oracolo del Signore degli eserciti.

La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti; in questo luogo porrò la pace». Oracolo del Signore degli eserciti.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 42 (43)

R. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.

Fammi giustizia, o Dio,

difendi la mia causa contro gente spietata;

liberami dall’uomo perfido e perverso. R.

Tu sei il Dio della mia difesa:

perché mi respingi?

Perché triste me ne vado,

oppresso dal nemico? R.

Manda la tua luce e la tua verità:

siano esse a guidarmi,

mi conducano alla tua santa montagna,

alla tua dimora. R.

Verrò all’altare di Dio,

a Dio, mia gioiosa esultanza.

A te canterò sulla cetra,

Dio, Dio mio. R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 24 Settembre 2021

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 9,18-22

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».

Parola del Signore.

Quando tutto sembra finire | Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 24 Settembre 2021

Nel momento in cui si svela l’identità gloriosa di Gesù, subito interviene lo scandalo: lo scandalo della sofferenza a cui dovrà essere sottoposto. Il Cristo di Dio, il Figlio prediletto, dovrà essere sottoposto ad una morte orribile. Forse per questo Gesù non vuole si sappia subito della sua identità? Come riuscirà il suo popolo ad accettare questa regalità divina così velata e sofferente?

Come riuscirà a capire che solo il sacrificio di Dio stesso poteva sopperire ai suoi peccati?

In prospettiva a tutto ciò, si staglia maestosa la risurrezione, che è la rivelazione ancor più grande. Chi crederà dunque nel nome del Figlio di Dio potrà gustare la vita e la vita vera, quella che comincia quando tutto sembra finire.