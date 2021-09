Accoltella la compagna, poi tenta il suicidio: in un biglietto i motivi del gesto

Un ventitreenne di origini nigeriane, in provincia di Torino, ha cercato di uccidere la compagna nella loro abitazione. La ragazza è stata raggiunta da numerosi fendenti, inferti con un coltello da cucina. L’uomo, dopo averla colpita, ha tentato di suicidarsi ingerendo della varechina. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno irruzione nell’appartamento prima che fosse troppo tardi. Entrambi adesso sono ricoverati in gravi condizioni: lei per le ferite da arma da taglio, lui per i danni provocati dal veleno.

Un tentativo di omicidio-suicidio a Caluso, in provincia di Torino. Un ventitreenne di origini nigeriane, venerdì sera, ha accoltellato la compagna, una connazionale di due anni più piccola, all’interno del loro appartamento in via Martiri. Dopo la brutale aggressione con un coltello da cucina, l’uomo ha cercato di suicidarsi ingerendo un detersivo per l’igiene della casa contenente varechina. I residenti della palazzina, sentendo le grida provenienti dall’abitazione, hanno allertato i Carabinieri. Gli agenti, al loro arrivo, hanno ritrovato entrambi i giovani in condizioni gravissime. Immediata la corsa nell’ospedale più vicino, dove sono arrivati in codice rosso e dove attualmente sono ancora ricoverati. La prognosi resta riservata. Nei confronti del ragazzo è scattata la misura cautelare di arresto.

Gli inquirenti stanno indagando in merito alle ragioni del gesto. L’accoltellamento, in base alle testimonianze, sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il movente più plausibile sarebbe, al momento, la gelosia. Il ventitreenne, prima di tentare il suicidio, avrebbe inoltre scritto un biglietto in inglese in cui spiegava i motivi. I Carabinieri hanno disposto il sequestro del foglio, così come avvenuto per l’arma utilizzata per colpire ripetutamente la compagna, ovvero un coltello da cucina. L’uomo è indagato per tentato omicidio.