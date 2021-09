Greta Thunberg allo Youth4Climate:«Stanno annegando i nostri sogni»

Greta Thunberg è intervenuta a Milano nel corso dello Youth4Climate. Ecco che cosa ha detto la giovane attivista svedese

Greta Thunberg, giovane attivista svedese per il clima, è intervenuta a Milano in occasione dello Youth4Climate. «Le nostre speranze e sogni annegano in tutte queste vuote parole e promesse» dei leader mondiali ma «possiamo farcela, il cambiamento è possibile e necessario, ma non se continuiamo così», ha detto Thunberg durante il suo discorso.

«Ci serve un dialogo costruttivo ma sono 30 anni che sentiamo ‘bla, bla, bla’ e dove siamo? Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal 2005 in poi. Tutto questo mentre abbiamo sentito cosa i leader avrebbero voluto fare ma nessuno sa che cosa hanno fatto», ha proseguito la giovane attivista.

Greta è arrivata al Mico, a Milano e si è recata nell’area apposita per sottoporsi al tampone, obbligatorio per tutti, anche per coloro che sono muniti di green pass. Lì la stampa l’ha “circondata”, facendole molte domande. La ragazza ha raccontato di trovarsi bene a Milano e di avere da questo incontro «le stesse aspettative di molti altri incontri, molte chiacchiere».

«Selezionano dei giovani come noi facendo finta che ci ascoltano, ma non è vero, non ci hanno mai ascoltato», ha detto parlando ai 400 giovani presenti. «Basta guardare i dati, le statistiche, le emissioni continuano ad aumentare: la scienza non mente. Ma è chiaro che possiamo invertire questa tendenza, è possibile, si può cambiare. E siccome non abbiamo delle soluzioni tecnologiche che possano consentirci di farlo, dovremo cambiare noi.

Non possiamo più permettere quelli al potere decidere che cos’è la speranza, non è qualcosa di passivo. La speranza vuol dire agire e viene sempre dalla gente. Noi vogliamo un futuro sicuro, una giustizia cliamatica», ha infine chiosato.