Blackout in sala operatoria: chirurghi operano con la luce dello smartphone

A Bari il 25 agosto 2021 c’è stato un blackout all’ospedale San Paolo: in sala operatoria i chirurghi sono stati costretti ad operare lo stesso il paziente, arrangiandosi in qualche modo, con la luce dello smartphone.

E’ successo a Bari lo scorso 25 agosto 2021 presso l’ospedale San Paolo. C’è stato un blackout in tutta la struttura e dei chirurghi in sala operatoria sono stati costretti a continuare l’operazione in corso con i pochi mezzi a disposizione. Si sono arrangiati con ogni cosa, utilizzando persino la luce di uno smartphone.

Bari, blackout in sala operatoria: chirurghi intervengono con la luce del smartphone

Lo scorso 25 agosto 2021 c’è stato un blackout di circa 35 minuti presso l’ospedale San Paolo a Bari. Durante il blackout, dei chirurghi in sala operatoria sono stati costretti a mandare avanti l’operazione in corso. Stavano eseguendo un intervento di ernia ombelicale su un paziente con anestesia generale. Si sono arrangiati con ogni materiale e risorsa a disposizione, facendo ventilazione manuale e procurando luce con quella di uno smartphone. Per fortuna l’intervento è riuscito e il paziente non ha subito conseguenze.

Ma la nota dolente è che una situazione del genere non doveva capitare. In realtà, questo ospedale non è nuovo a casi di questo tipo. Già un anno prima, un incidente simile era accaduto su un paziente oncologico. Il rischio qui era anche molto più alto rispetto a quello attuale.

Sta di fatto che ogni intervento dovrebbe essere eseguito nella massima sicurezza e blackout o robe simili non dovrebbero capitare. Per di più le luci di emergenza non si sono attivate. Rimane a questo punto capire di chi è la colpa.

LEGGI ANCHE—> Imprenditori padre e figlia perdono la causa e inviano un cuore di maiale al perito

Di chi è la colpa?

A quanto pare, la colpa sarebbe di Enel. L’Asl, insieme al direttore generale Antonio Sanguedolce, ha provveduto ad accertarsi del terribile accaduto e a prendere provvedimenti. Ha inoltre dichiarato che “l’Area tecnica ha accertato che il blackout è stato causato dai frequenti sbalzi di tensione delle rete di distribuzione Enel che, a loro volta, hanno provocato l’intervento delle protezioni dell’interruttore generale del gruppo statico di continuità e quindi la temporanea disconnessione dello stesso”.

LEGGI ANCHE—> Elezioni Roma, ecco chi sono i principali candidati: Carlo Calenda

Da quanto detto, quindi, un problema tecnico da parte di Enel ma l’Asl ha confermato che verranno effettuate ulteriori verifiche in modo da tutelare e proteggere le sale operatorie da altri incidenti.