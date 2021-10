Iran: Teheran, la “guerra con Israele è già iniziata”

Le parole, in un’intervista al quotidiano israeliano Maariv, del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh.

Il portavoce ha dichiarato: “La guerra con Israele è già iniziata” in quanto Tel Aviv “ha eseguito attacchi con lo scopo di distruggere il nostro programma nucleare per scopi pacifici. Ha ucciso scienziati nucleari e danneggiato il popolo iraniano. L’Iran è accusato di terrorismo, ma non esiste un terrorista buono o cattivo. L’intera crisi nella regione è colpa di Israele”.

Ha ribadito che la decisione strategica dell’Iran di tornare al settimo round di colloqui sul nucleare a Vienna è già stata presa. L’annuncio è arrivato due settimane fa al rappresentante dell’Ue responsabile dei negoziati sul Jcpa.