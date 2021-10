Diciottenne geloso della fidanzata: incontra il padre e gli spara a una gamba

Mikael Kevin Cambria, diciottenne di Catania, è stato arrestato per avere attentato alla vita del padre della fidanzata lo scorso 20 agosto. Il giovane aveva chiesto un incontro chiarificatore con l’uomo dopo che aveva scoperto che la coetanea aveva creato un profilo Facebook con cui era in contatto con altri ragazzi. Accecato dalla gelosia, dunque, ha voluto vendicarsi, sparando un colpo di pistola alla gamba del malcapitato.

Lo scorso 20 agosto, di notte a Catania, Mikael Kevin Cambria aveva ferito gravemente il padre della fidanzata, a cui aveva chiesto un incontro chiarificatore poiché infuriato dal comportamento di quest’ultima. La ragazza, in base a quanto emerge dalle indagini, infatti, avrebbe creato un profilo Facebook finto insieme ad un’amica per rimanere in contatto con alcuni coetanei, scatenando la gelosia nonché l’orgoglio del diciottenne. Da qui il colpo di pistola ad una gamba del malcapitato genitore. Il giovane, nelle scorse ore, è stato arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari, con le accuse di lesioni personali aggravate e porto illegale di armi e munizioni.

Le indagini dei Carabinieri del capoluogo etneo erano state avviate dopo che la vittima, un quarantenne, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro con una profonda ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Essa presentava sia il foro d’entrata sia quello d’uscita. Inizialmente l’uomo aveva raccontato alle forze dell’ordine di essere stato colpito da uno sconosciuto a seguito di una discussione per un tamponamento con lo scooter, ma dopo alcuni accertamenti è stato chiaro agli inquirenti cosa fosse accaduto e quale fosse il reale movente delle lesioni, oltre che l’identità del colpevole. A spingere Mikael Kevin Cambria a vendicarsi, infatti, erano stati motivi legati alla gelosia e all’orgoglio.