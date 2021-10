Ex militare si uccide lanciandosi dal terzo piano: dentro casa la moglie morta

Si è lanciato dal terzo piano ed è morto. Dentro casa i soccorritori hanno trovato la moglie morta con diverse ferite sul corpo.

La tragedia è accaduta questa mattina intorno le 10 a Velletri, in un’abitazione di via Matteotti. vicino Roma. Un passante ha notato un uomo agonizzante all’interno del suo giardino, portato in ospedale è morto poco dopo.. Sul posto 118 e carabinieri che indagano sull’accaduto.

La ricostruzione

Paolo Iannello, ex carabiniere, non più nell’Arma da circa 15 anni, avrebbe colpito la moglie, Lucia Massimo di 70 anni. più volte con un oggetto contudente. I soccorritori hanno trovato il cadavere della donna all’interno dell’appartamento. Secondo le ricostruzioni dei militari, il marito ha ha ucciso la moglie e poi si è gettato dal terzo piano.

LEGGI ANCHE > Mimmo Lucano e i 13 anni di carcere: ecco come è stata calcolata la dura pena

Sul posto il magistrato che sta effettuando il sopralluogo. Sembra che l’omicidio suicidio possa essere riconducibile ad una forma di depressione della quale soffriva il militare.