Previsioni Meteo OGGI domenica 3 ottobre | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 3 ottobre. Al nord addensamenti in aumento con rovesci anche a carattere temporalesco. Al centro cieli coperti e rovesci sparsi. Al sud coperture su territorio con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 3 ottobre.

Nord:

Molte nubi su nord-ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali sparsi in particolare su Liguria e Friuli-venezia giulia e piogge o rovesci, da sparsi a diffusi su Valle d’aosta, Piemonte, Lombardia e resto del triveneto; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sulle aree interne; generalmente velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in aumento sulla pianura padana centrorientale e regioni adriatiche centrali, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su regioni alpine, Liguria centroccidentale, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia orientale, in aumento sulle coste adriatiche e restante parte delle due isole maggiori, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati meridionali, con locali rinforzi su Sicilia e coste tirreniche centromeridionali.

Mari:

Generalmente mossi con graduale tendenza ad aumento del moto ondoso dal pomeriggio sul medio alto adriatico e in serata sui mari attorno alla Sardegna.