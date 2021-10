Roma, brucia e crolla il Ponte dell’Industria [VIDEO]

Un rogo di grosse dimensioni ha distrutto il Ponte dell’Industria, più noto come “Ponte di Ferro”. Le fiamme sono divampate nella notte. Nessun ferito, black out nelle zone limitrofe.

Fiamme nella notte a Roma: un incendio di grandi dimensioni ha letteralmente avvolto il “Ponte dell’Industria”, meglio noto tra i romani come “Ponte di Ferro”. Inquietanti le immagini ed i video: le fiamme hanno letteralmente avvolto la struttura del ponte, fondendo la parte in ferro, che è parzialmente crollata. Regge invece la parte in cemento del ponte, che è quella portante. Al momento non c’è notizia di feriti. Poco chiare le cause dell’incendio: forse una fuga di gas, o un corto circuito elettrico.

In fiamme anche tubature e cavi alloggiati sotto la struttura del ponte: i quartieri limitrofi, Marconi ed Ostiense, sono andati in black out. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco stanno provando a domare l’incendio, che è ampio ed intenso. La sindaca Raggi si sta recando sul posto. Bloccata e chiusa al traffico tutta l’area.