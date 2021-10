Previsioni Meteo DOMANI martedì 5 ottobre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 5 ottobre. Al nord possibili piogge e addensamenti consistenti. Al centro coperture sparse e possibili temporali. Al sud cieli prevalentemente coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 5 ottobre.

Nord:

Cielo parzialmente nuvoloso in val padana; sul restante settentrione molto nuvoloso o coperto con associati fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale; precipitazioni che risulteranno ancora intense al mattino su levante ligure ed aree settentrionali piemontesi, e per gran parte della giornata, su triveneto e soprattutto sulla Lombardia, dove i quantitativi saranno particolarmente abbondanti relativamente al settore nordoccidentale. Graduale miglioramento dalla serata a partire dai settori più occidentali.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità compatta al primo mattino su Toscana, Lazio, Umbria ed appennino abruzzese con rovesci e temporali sparsi, più intensi sull’alta Toscana e Lazio meridionale; la tendenza è comunque volta ad ampie schiarite eccezion fatta per il basso Lazio e l’appennino toscano dove insisterà ancora della nuvolosità e qualche fenomeno fino a sera. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Sud e Sicilia:

Maltempo su Campania e Sicilia con rovesci e temporali localmente intensi, in parziale riduzione dalle ore serali; sul restante meridione iniziale cielo sereno o velato, ma con sensibile aumento della copertura atteso dal pomeriggio su Basilicata tirrenica, Calabria e puglia salentina con rovesci e locali temporali associati.

Temperature:

Minime in calo sulla Sardegna; in rialzo su Emilia-romagna, Umbria, Abruzzo, restante appennino centrale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su Piemonte centromeridionale, coste medio adriatiche, Calabria e Sicilia orientale; in diminuzione su levante ligure, Lombardia, Trentino-alto adige, rilievi Veneti ed emiliani, Sardegna, Umbria, Lazio e restanti zone appenniniche del centro, Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, appennino lucano e Sicilia occidentale; stazionarie altrove.

Venti:

In prevalenza moderati dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca forte sull’appennino emiliano-romagnolo e forti colpi di vento nelle aree temporalesche.

Mari:

Molto mosso il mar ligure; da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna, tirreno ed adriatico centrosettentrionali, e stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso lo ionio; mossi i restanti bacini.