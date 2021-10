Calcinacci crollano dal soffitto della scuola: due alunni feriti in ospedale

Alla Papa Giovanni XXIII di Terrasini (Palermo) dei calcinacci caduti dal soffitto della scuola hanno colpito e ferito due alunni dall’età di 11 anni.

Alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dal solaio al piano terra del plesso che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII. L’istituto si trova in viale Consiglio a Terrasini, in provincia di Palermo. I calcinacci hanno colpito due alunni dall’età 11 anni che stavano uscendo da scuola.

La caduta dei calcinacci ha ferito entrambi gli studenti, anche se non allo stesso modo. Uno ha riportato danni più lievi, un’escoriazione al naso. L’altro, invece, ha ricevuto purtroppo un colpo alla testa. Di conseguenza gli hanno dovuto mettere tre punti di sutura sulla zona colpita. Entrambi gli studenti sono stati medicati all’ospedale civico di Partinico. Sono intervenuti i tecnici comunali e i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico per verificare l’agibilità dell’immobile.

Nell’edificio avevano commissionato la realizzazione di lavori di manutenzione lo scorso anno. A luglio scorso, in particolare, i tecnici avevano operato sondaggi statici sui solai per riaprire la scuola in sicurezza. I carabinieri hanno fatto transennare tutta l’area e disposto la chiusura delle aule che si affacciano sul corridoio interessato dal crollo. Non è ancora noto se ci saranno conseguenze legali o ulteriori sviluppi del caso.