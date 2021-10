Sbanda col monopattino e finisce sul parabrezza di un’auto: ragazzo in ospedale con edema cerebrale

Un ragazzo norvegese di 20 anni ha perso il controllo del monopattino ed è finito contro una Lupo Volkswagen ieri a Roma

Un ragazzo norvegese di 20 anni ha perso il controllo del suo monopattino ieri a Roma, ed è finito sul parabrezza di una Lupo Volkswagen intorno alle ore 20:30. L’incidente è occorso in via Belle Arti. Forse a causare la perdita di controllo del mezzo è stata la velocità unita alla pioggia, o le buche accanto alle rotaie del tram. La donna alla guida dell’auto ha detto ai vigili urbani di aver «visto un’ombra sul vetro e poi ho sentito un tonfo».

Il ragazzo è stato portato in codice rosso al policlinico Umberto I e lo hanno operato per provare a ridurre l’edema cerebrale causato dal violento scontro. Il ventenne non era munito di casco. I vigili hanno acquisito le immagini di video sorveglianza dell’area dell’incidente per ricostruire la dinamica dei fatti.

Tuttavia, sembrerebbe che il ragazzo, giungendo da Valle Giulia abbia perso il controllo del monopattino e sia finito contro la Lupo che proveniva dal senso di marcia opposto.

L’incidente occorso ieri è solo l’ultimo di molti altri occorsi ultimamente. Solo un mese fa, un altro giovane ha perso la vita a corso Trieste dopo aver sbandato col monopattino. Ieri alcuni testimoni hanno detto:«Sotto i miei occhi poco fa a Belle Arti ho visto cadere l’ennesimo ragazzo col monopattino che tagliava la strada a una signora, sicuramente madre di famiglia… Era disperata! Ci siamo fermati in molti. Il ragazzo ha avuto le convulsioni e poi è rimasto immobile…». Per ora, la prognosi del giovane è riservata.