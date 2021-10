Non è una grazia ricevuta | Il Vangelo di oggi Sabato 9 Ottobre 2021

La santità non è una grazia ricevuta dal cielo per pochi eletti, ma sta nel fare la volontà di Dio, che è agire secondo la vera carità.

Liturgia di oggi Sabato 9 Ottobre 2021

SABATO DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Tutte le cose sono in tuo potere

e nessuno può opporsi alla tua volontà.

Tu hai fatto il cielo e la terra

e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento:

tu sei il Signore di tutte le cose. (Cf. Est 4,17b-c)

Prima Lettura

Date mano alla falce, perché la messe è matura.

Dal libro del profeta Gioèle

Gl 4,12-21

Così dice il Signore:

Si affrettino e salgano le nazioni

alla valle di Giòsafat,

poiché lì sederò per giudicare

tutte le nazioni dei dintorni.

Date mano alla falce,

perché la messe è matura;

venite, pigiate,

perché il torchio è pieno

e i tini traboccano,

poiché grande è la loro malvagità!

Folle immense

nella valle della Decisione,

poiché il giorno del Signore è vicino

nella valle della Decisione.

Il sole e la luna si oscurano

e le stelle cessano di brillare.

Il Signore ruggirà da Sion,

e da Gerusalemme farà udire la sua voce;

tremeranno i cieli e la terra.

Ma il Signore è un rifugio per il suo popolo,

una fortezza per gli Israeliti.

Allora voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio,

che abito in Sion, mio monte santo,

e luogo santo sarà Gerusalemme;

per essa non passeranno più gli stranieri.

In quel giorno

le montagne stilleranno vino nuovo

e latte scorrerà per le colline;

in tutti i ruscelli di Giuda

scorreranno le acque.

Una fonte zampillerà dalla casa del Signore

e irrigherà la valle di Sittìm.

L’Egitto diventerà una desolazione

ed Edom un arido deserto,

per la violenza contro i figli di Giuda,

per il sangue innocente sparso nel loro paese,

mentre Giuda sarà sempre abitata

e Gerusalemme di generazione in generazione.

Non lascerò impunito il loro sangue,

e il Signore dimorerà in Sion.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 96 (97)

R. Gioite, giusti, nel Signore.

Il Signore regna: esulti la terra,

gioiscano le isole tutte.

Nubi e tenebre lo avvolgono,

giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.

I monti fondono come cera davanti al Signore,

davanti al Signore di tutta la terra.

Annunciano i cieli la sua giustizia,

e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Una luce è spuntata per il giusto,

una gioia per i retti di cuore.

Gioite, giusti, nel Signore,

della sua santità celebrate il ricordo. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 9 Ottobre 2021

Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 11,27-28

In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».

Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!».

Parola del Signore.

Non è una grazia ricevuta | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 9 Ottobre 2021

Una donna vuole rendere onore a Gesù indicando come beata colei che lo ha portato in grembo e che lo ha allattato. Gesù però ci indica qual è la vera beatitudine, che è ciò che ha innalzato la sua Santa Madre: il fare la volontà di Dio, che consiste nell’ascoltare la sua parola e metterla in pratica, proprio come ha fatto Maria.

Il commento al Vangelo di ieri:

Lei, infatti, è chi meglio di tutti ha fatto questo. La santità non è una grazia ricevuta dal cielo riservata solo a pochi eletti, ma sta nel decidersi e nel fare attivamente la volontà di Dio, che è agire secondo la vera carità agli altri e nell’amore a Dio. Questi sono fatti, non parole, e questo ci chiede Gesù per consentire alla sua grazia di agire in noi.