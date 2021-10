Scuola e quarantena, pronte le nuove regole anti-Dad

Sono pronte le nuove regole per la scuola, con lo scopo di evitare di tornare alla Didattica a distanza. Cambiamenti anche sulla quarantena.

Il nuovo documento sulla scuola è pronto e in attesa della firma delle Regioni. Prevede un uso mirato dei tamponi e le quarantene che scattano solo dopo tre casi di positività in classe per studenti sopra i 12 anni.

Scuola, nuove regole per evitare la didattica a distanza: quarantena ridotta per i vaccinati

Le nuove regole sulla scuola prevedono tamponi per tutti i compagni di classe in caso di positività per evitare di tornare alla didattica a distanza. Questo è uno dei principali punti del documento ufficiale che hanno preparato Ministero della Salute, dell’Istruzione e Istituto Superiore della Sanità per cambiare le regole della quarantena a scuola ed evitare il più possibile le interruzioni della didattica in presenza.

Il via libera è atteso per la prossima settimana da parte delle Regioni, ma le indicazioni in arrivo andrebbero incontro alle richieste dei dirigenti scolastici, che chiedono indicazioni univoche per ridurre i tempi della quarantena. Attualmente la quarantena dura dieci giorni per i non vaccinati e sette per i vaccinati, almeno per gli studenti dai 12 anni in su.

L’intenzione è andare «verso un contenimento della quarantena per chi è vaccinato», come ha anticipato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Come ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, questo contenimento avverrà attraverso «l’uso mirato dei tamponi che possono consentire, proprio per la specificità del contatto, di poter permettere la didattica in presenza».

Con le nuove regole non scatterebbe immediatamente lo stop delle lezioni in classe: se i compagni del positivo sono tutti negativi al test, si prosegue la didattica in presenza. Dopo 5 giorni si ripetono i tamponi, e nel caso in cui ci sia un altro positivo, gli alunni non vaccinati dovranno andare in dad, mentre quelli vaccinati potranno restare in classe. Se si trovano tre positivi in classe, allora scatta la quarantena per tutti, di dieci giorni per i non vaccinati e di sette per i vaccinati. Per gli studenti sotto i 12 anni, la quarantena scatta per tutti dopo due casi positivi in classe.