Previsioni Meteo DOMANI giovedì 14 ottobre | nuvole al sud

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 14 ottobre. Al nord cieli prevalentemente sereni con nubi scarse. Al centro nubi sparse con aumento in giornata. Al sud cieli coperti con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 14 ottobre.

Nord:

Stabile e ben soleggiato salvo addensamenti su alpi e prealpi orientali e, fino metà mattina, su Liguria di ponente e Piemonte centro-meridionale.

Centro e Sardegna:

Cielo generalmente sereno salvo addensamenti anche estesi ma innocui sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Iniziale maltempo con fenomeni anche intensi fino la tarda mattina sui settori ionici di Calabria e Sicilia e anche sulla Sicilia settentrionale ma in rapido miglioramento e residue precipitazioni pomeridiane su Sicilia settentrionale ed orientale; sul resto del sud iniziale moderata variabilità con locali rovesci fino al primo mattino su est Basilicata e Puglia ma in rapido miglioramento con ampie schiarite e residui innocui annuvolamenti su Molise e Puglia garganica.

Temperature:

Minime in lieve aumento su Salento, Campania e Piemonte, in ulteriore lieve calo sul resto d’Italia; massime in ripresa sul settore alpino, stazionarie su est Emilia-romagna e Marche, in ulteriore calo sul resto d’Italia.

Venti:

Generalmente da nord-est, forti su isole maggiori e centro-sud peninsulare con ulteriori rinforzi su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e in lenta attenuazione sulle centrali peninsulari, deboli al nord con residui rinforzi fino metà giornata sui settori est di Liguria ed Emilia-romagna.

Mari:

Generalmente molto mossi, con moto ondoso in aumento su ionio, stretto di Sicilia e tirreno sud-occidentale e in diminuzione su mar ligure e settori nord di tirreno ed adriatico.