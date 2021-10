Bollettino coronavirus 15 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 15 ottobre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Campania 279 positivi, indice di contagio cala

Scende, in Campania, l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 279 i casi positivi al Covid su 22.541 test esaminati. Ieri l’indice era pari al 2,1%, oggi si attesta all’1,23%. Tre i decessi, come ieri. Negli ospedali resta quasi del tutto invariata la situazione nelle terapie intensive con 16 ricoveri (-1), mentre aumentano a 189 i ricoveri in degenza (+17).

Toscana, 3 vittime in un giorno

Ancora morti per Covid in Toscana: sono stati altri tre nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione che, inoltre, rileva 230 nuovi casi (età media 42 anni). Le ultime vittime sono state due a Firenze e una ad Arezzo. Il totale dei morti in regione sale a 7.225 persone. In Toscana sono ora 285.429 i casi totali di positivi censiti dall’inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 272.726 (sono stati 283 nelle 24 ore). Gli attualmente positivi sono oggi 5.478(-1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 216 (+7 persone su ieri, +3,3%) di cui 22 in terapia intensiva (-1 persona pari al -4,3%). Altri 5.262 positivi sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-63 persone su ieri pari al -1,2%). Infine ci sono 12.887 persone in quarantena domiciliare (rialzo di +172 unità pari al +1,4% su ieri) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In aggiornamento